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Запущен контейнерный поезд Яньтай – Дуйсбург
16.08.2019

Запущен контейнерный поезд Яньтай – Дуйсбург

    • АО «РЖД Логистика» запустило новый транзитный сервис из Яньтая (Китай) в Дуйсбург (Германия). Первый поезд с готовой бытовой техникой, автокомпонентами и комплектующими для производств электроники вышел со станции 26 июля и прибыл в пункт назначения 14 августа.

    Запущен контейнерный поезд Яньтай – ДуйсбургКак рассказали SeaNews в компании, отправка следующего поезда по этому маршруту планируется в сентябре. На регулярную основу по расписанию сервис должен выйти в конце третьего – начале четвертого квартала.

    Сервис не является моноклиентским и доступен широкому кругу грузоотправителей. Обратная загрузка в рамках первой отправки не предусмотрена, но сейчас идет активная работа по обратной загрузке для последующих поездов.

    Маршрут Яньтай – Дуйсбург проходит через территорию Монголии, так как провинция Шаньдун географически тяготеет именно к этому пути, а также готова предоставлять на него дополнительную субсидию. На западе поезд следует через погранпереход Брест/Малашевиче.

    На данный момент «РЖД Логистика» организует контейнерные поезда из различных городов провинции Шаньдун на Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Минск и Дуйсбург. А в августе планируется запустить сервис по новому маршруту из города Цзинань провинции Шаньдун в Будапешт.  

    Как отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик, «Шаньдун занимает третье место в рейтинге ВВП различных провинций Китая, это промышленно развитый регион с высоким уровнем как производства, так и потребления, что дает нам неплохой шанс на проработку вопроса обратной загрузки транзитных поездов».


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