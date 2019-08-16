Распоряжением правительства РФ от 14 августа 2019 года №1797-р утверждена Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года. Документ подготовлен Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Целью Стратегии заявлено создание предпосылок для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирования в России привлекательных условий на основе подходов к регулированию и налогообложению экспортной деятельности.

В части развития экспорта транспортных услуг в качестве наиболее перспективных направлений в Стратегии обозначены:

транзитные грузовые перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом между странами Европейского союза и Азии, странами Содружества Независимых Государств;

транзитные грузовые перевозки морским транспортом по Северному морскому пути;

мультимодальные транзитные грузовые перевозки по транскаспийскому маршруту транспортного коридора «Север – Юг»;

услуги по транспортировке российских внешнеторговых грузов различными видами транспорта;

транзитные авиаперевозки пассажиров, грузов и почты;

услуги, связанные с использованием российского воздушного пространства для полетов воздушных судов иностранных авиакомпаний, в том числе по транзитным транссибирским, трансполярным, кроссполярным трассам;

дополнительные и вспомогательные услуги при грузовых перевозках железнодорожным и автомобильным транспортом между странами Европейского союза и Азии, транзитных пассажирских и грузовых перевозках воздушным транспортом, а также при грузовых перевозках морским транспортом по Северному морскому пути и транскаспийскому маршруту транспортного коридора «Север – Юг»;

услуги трубопроводного транспорта;

почтовый сервис по обслуживанию электронной торговли.

Перспективными странами – импортерами российских транспортных услуг авторы Стратегии считают Китай, Швейцарию, США, Германию, Кипр, Люксембург, Великобританию, Ирландию, Данию, Финляндию, Литву, Латвию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Гонконг, Сингапур, Южную Корею, Японию и Турцию.

Основные проблемами и барьерами для развития российского экспорта транспортных услуг, согласно Стратегии, являются:

недостаточный уровень эффективности логистики и качества транспортных услуг в условиях высокого уровня конкуренции на мировом рынке транспортно-логистических услуг;

значительно уступающий международному уровень внедрения электронных транспортно-сопроводительных документов в деятельности транспортно-логистических операторов (накладные, разрешения на осуществление международных автоперевозок и другие);

низкий уровень использования транзитного потенциала, обусловленный как недостаточно эффективной логистикой, административными барьерами и сложными процедурами при транзите, так и недостаточностью мер по формированию грузовой базы, в том числе за счет переключения транзитного грузопотока на маршруты, следующие через территорию Российской Федерации;

недостаточный объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры.

Основными задачами по развитию экспорта транспортных услуг на морском транспорте в Стратегии названы:

разработка программ льготного кредитования деятельности морских перевозчиков;

подготовка квалифицированных экипажей судов для плавания в высоких широтах;

оценка потребности в морских грузовых и пассажирских судах и производственных мощностях для их строительства;

увеличение доли перевозимых экспортных грузов из Российской Федерации судами под флагом Российской Федерации;

модернизация портовой инфраструктуры международных морских портов в части проведения углубительных работ в акватории и у причальных стенок, расширения фарватера судоходных каналов, строительства необходимых защитных сооружений, удлинения причальных стенок.

В качестве приоритетных мер по развитию экспорта транспортных услуг на морском транспорте выделены:

снятие избыточных требований законодательства к морским судам под российским флагом и приведение их в соответствие с нормами международного морского права; введение ставки 0 процентов налога на добавленную стоимость на перевозку грузов между иностранными портами морскими судами под российским флагом;

установление обязательного стандарта комиссионного «раскрытия» судна для разгрузки в порту с возможностью осуществления этой процедуры на рейде, в том числе с использованием плавсредств стивидора (в целях сокращения времени обработки судна, что приведет к сокращению временных и финансовых издержек участников внешнеэкономической деятельности);

внесение изменений в правила оказания услуг по перевалке грузов в морском порту, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации, в части дополнения их нормой об обязательном заключении прямого договора с импортером или его представителем на недискриминационных условиях;

совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на услуги по погрузке, выгрузке, хранению грузов в морских портах в целях повышения эффективности конкуренции, включая рассмотрение возможности отмены государственного регулирования соответствующих тарифов.

По прогнозу разработчиков Стратегии, экспорт услуг морского транспорта будет расти большей частью за счет вспомогательных и дополнительных услуг при меньшем, но существенном расширении грузовых перевозок и сохранении незначительных объемов пассажирских перевозок. Объем российского экспорта таких услуг в целевом сценарии будет увеличиваться со среднегодовым темпом 6,2% и к 2025 году предположительно составит 8,2 млрд долларов.

«Особое значение для роста экспорта услуг морского транспорта имеет реализация проекта развития Северного морского пути. Создание единого оператора по управлению Северным морским путем Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и строительство новых ледоколов обеспечат его становление как глобальной транспортной артерии, грузопоток по которой прогнозируется к 2025 году в объеме 80 млн тонн».

«Стратегическую роль в обеспечении устойчивых высоких объемов российского экспорта транспортных услуг и расширении отечественного несырьевого экспорта будут играть создание и развитие национального морского контейнерного флота с линейными судами под российским флагом для налаживания прямых морских перевозок контейнерных грузов, расширение отечественного парка контейнеров всех типов. Это наряду с освоением Северного морского пути позволит Российской Федерации стать влиятельным игроком в Мировом океане с собственной морской контейнерной и иной логистикой, развитой мультимодальной портовой инфраструктурой».

«Перспективным направлением является расширение паромных линий и соответствующего специализированного флота, в том числе на Каспии. В целом российская портовая и транспортная инфраструктура Каспийского бассейна обладает существенным потенциалом наращивания экспортно-импортных и транзитных (Транс-Каспийский маршрут международного транспортного коридора «Север-Юг») перевозок, в том числе перевозок контейнерных грузов. На это направлена Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Существуют также возможности налаживания круизного туризма на Каспии».

Другие перспективные направления включают строительство и реконструкцию объектов портовой инфраструктуры морских портов Арктического бассейна (транспортировка арктических углеводородных ресурсов, прежде всего сжиженного природного газа, в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона), Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов (транспортировка российских природных ресурсов, минеральных удобрений, продукции сельского хозяйства и промышленной продукции в страны Европы, Западной и Южной Азии и Африки, а также транзитные контейнерные перевозки между Европой и Западной и Южной Азией), Дальневосточного бассейна (транспортировка природных ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

С полным текстом документа можно ознакомиться в файле ниже.

Стратегия развития экспорта услуг