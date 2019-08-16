Evergreen созрел на 23-тысячники

Правление Evergreen одобрило планы пополнить флот линии 11 контейнеровозами вместимостью 23 тыс. TEU. По данным Splash24/7, пять судов компания намерена построить, а шесть зафрахтовать.

Где и на каких верфях предполагается заказать новые суда, не сообщается. Но известна сумма, заложенная на них в бюджете, – она составляет 1,76 млрд долларов.

На данный момент совокупная вместимость флота Evergreen составляет почти 1,3 млн TEU, самые большие суда имеют вместимость 20 тыс. TEU, в рейтинге мировых контейнерных линий компания занимает седьмое место.

В случае реализации проекта Evergreen может потеснить в мировой табели о рангах ONE и Hapag-Lloyd и выйти на пятую строчку рейтинга.