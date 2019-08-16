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Evergreen созрел на 23-тысячники
16.08.2019

Evergreen созрел на 23-тысячники

    • Правление Evergreen одобрило планы пополнить флот линии 11 контейнеровозами вместимостью 23 тыс. TEU. По данным Splash24/7, пять судов компания намерена построить, а шесть зафрахтовать.

    Где и на каких верфях предполагается заказать новые суда, не сообщается. Но известна сумма, заложенная на них в бюджете, – она составляет 1,76 млрд долларов.

    На данный момент совокупная вместимость флота Evergreen составляет почти 1,3 млн TEU, самые большие суда имеют вместимость 20 тыс. TEU, в рейтинге мировых контейнерных линий компания занимает седьмое место. 

    В случае реализации проекта Evergreen может потеснить в мировой табели о рангах ONE и Hapag-Lloyd и выйти на пятую строчку рейтинга.

     


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