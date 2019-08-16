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Строительство Панамского канала
16.08.2019

105 лет Панамскому каналу

    • Администрация Панамского канала опубликовала видео, посвященное более чем вековому юбилею канала. 15 августа исполнилось 105 лет со дня его официального открытия.

    Строили его более 10 лет, на строительстве было занято более 50 тыс. человек.

    Сегодня через Панамский канал проходит 144 торговых маршрута, связывающих между собой 1700 портов в 160 странах мира.

    За 2018 финансовый год (с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 года) объем транзита через Панамский канал составил 442,1 млн тонн Панамского канала (PC/UMS, одна тонна Панамского канала эквивалентна 100 куб. футов грузовместимости). Это на 9,5% выше показателя 2017 года, когда грузооборот составил 403,8 млн тонн.

    Видео: Панамский канал


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