Прибыли и убытки Maersk

A.P. Moller – Maersk опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Как сообщили SeaNews в группе, во втором квартале выручка осталась на уровне прошлого года, составив 9,6 млрд долларов. Показатель EBITDA вырос на 17% до 1,4 млрд долларов, главным образом за счет показателей сегмента Ocean, улучшение которых, свою очередь, обусловлено ростом ставок и объемов, а также повышением эффективности операций. Чистая прибыль по группе за второй квартал составила 153 млн долларов против 32 млн чистого убытка годом ранее.

По итогам первого полугодия выручка по группе увеличилась на 1,6% до 19,2 млрд долларов, EBITDA – на 23,9% до 2,6 млрд долларов, операционная прибыль – почти в 9 раз до 646 млн долларов. Полугодие A.P. Moller – Maersk закрыл с чистым убытком 518 млн долларов против чистой прибыли 2,6 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

В сегменте Ocean выручка за второй квартал увеличилась на 2,9% до 7,2 млрд долларов, EBITDA – на 24,8% до 0,07 млрд долларов. Объем перевозок вырос на 1,4% до 6,9 млн TEU при этом средняя величина фрахтовой ставки была на 1,5% выше, чем во втором квартале 2018 года и составляла 1868 долларов за TEU. Наиболее существенно, отмечают в компании, выросли ставки на латиноамериканском и североамериканском трейдах.

По итогам полугодия выручка увеличилась на 2,3% до 14,1 млрд долларов, EBITDA – на 32,3% до почти 2 млрд долларов. Объемы за полугодие незначительно – на 0,3% – снизились и составили 13,2 млн TEU.

Флот Maersk по итогам второго квартала состоял из 716 судов суммарной вместимостью 4,1 млн TEU, в том числе 307 собственных судов вместимостью 2,2 млн TEU и 409 зафрахтованных вместимостью почти 1,9 млн TEU. В течение квартала линия приняла в эксплуатацию два новостроя вместимостью по 14 тыс. TEU, новых заказов крупнотоннажных до 2020 года на данный момент не планируется.

В сегменте Logistics & Services выручка за второй квартал незначительно – на 0,3% – снизилась до 1,5 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 17,3% до 61 млн долларов. По итогам второго квартала выручка осталась на уровне прошлого года и составила 2,9 млрд долларов, показатель EBITDA увеличился на 15,5% до 112 млн долларов.

В сегменте Terminal & Towage выручка за квартал выросла на 13% до 957 млн долларов, показатель EBITDA не изменился – 226 млн долларов. По итогам полугодия выручка увеличилась на 10,8% до 1,99 млрд долларов, EBITDA – на 4,9% до 493 млн долларов.

В сегменте Manufacturing & Others выручка за квартал снизилась на 34,2%, показатель EBITDA увеличился на 9,1% до 36 млн долларов. По итогам полугодия выручка сократилась на 25,7% до 1,02 млрд долларов, EBITDA – на 29,6% до 57 млн долларов.

Фото: Shipspotting