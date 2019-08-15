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«Новотранс» начал строительство в Усть-Луге
15.08.2019

«Новотранс» начал строительство в Усть-Луге

    • «Новотранс» начал строительство в Усть-Луге

    Холдинг «Новотранс», ОАО «Компания Усть-Луга» и СУ «ГТ Морстрой» в рамках реализации инвестпроекта многофункционального терминального комплекса LUGAPORT в морском порту Усть-Луга  приступили к строительству вертикального берегоукрепления.

    Как сообщили SeaNews в «Новотрансе», генеральный подрядчик – Строительное управление «ГТ «Морстрой» – развернул три морских потока. В соответствии с графиком строительства комплекса выполняется погружение свай-оболочек.

    Напомним, в конце июля подготовленные генеральным проектировщиком «ГТ Морстрой» проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП Усть-Луга» получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Федеральным агентством морского и речного транспорта было выдано разрешение на строительство

    Проект предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составляет 46,5 млрд рублей.


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