HHLA увеличила оборот

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала основные операционные и финансовые показатели за первое полугодие 2019 года.

Выручка по группе увеличилась на 9,6% до 693,7 млн евро. Показатель EBITDA вырос на 22,3% до 192,9 млн евро, операционная прибыль – на 14,4% до 114,3 млн евро.

Прибыль после уплаты налогов составила 72,9 млн евро (+5,9% к аналогичному показателю 2018 года), прибыль после уплаты налогов и выплат миноритариям – 54,7 млн евро (+4,5%).

Контейнерооборот группы увеличился на 3,8% до 3,77 млн TEU, контейнерные перевозки – на 9,6% до 782 тыс. TEU.