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Четвертый газовоз Teekay для Ямала
15.08.2019

Четвертый газовоз Teekay для Ямала

    • Teekay принял в эксплуатацию свой четвертый СПГ-газовоз арктического класса, построенный под вывоз сжиженного газа из Сабетты в рамках проекта «Ямал СПГ». Передача состоялась 14 августа в 11-21 по корейскому времени в международных водах у побережья России.

    Судно класса Arc7 получило имя «Владимир Воронин» в честь российского полярного капитана, участника первых советских экспедиций в Карском море, руководителя первой антарктической экспедиции.

    «Владимир Воронин» – четвертый в серии из шести СПГ-танкеров, которые Teekay в партнерстве с China LNG Shipping (CLNG) заказал на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

    Основные технические характеристики:

    • вместимость – 172 тыс. куб. м,
    • дедвейт – 96,84 тыс. тонн,
    • длина – 299 м,
    • ширина – 50,04 м,
    • валовая вместимость – 129 тыс. тонн,
    • флаг – Багамские острова.

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