Четвертый газовоз Teekay для Ямала

Teekay принял в эксплуатацию свой четвертый СПГ-газовоз арктического класса, построенный под вывоз сжиженного газа из Сабетты в рамках проекта «Ямал СПГ». Передача состоялась 14 августа в 11-21 по корейскому времени в международных водах у побережья России.
Судно класса Arc7 получило имя «Владимир Воронин» в честь российского полярного капитана, участника первых советских экспедиций в Карском море, руководителя первой антарктической экспедиции.
«Владимир Воронин» – четвертый в серии из шести СПГ-танкеров, которые Teekay в партнерстве с China LNG Shipping (CLNG) заказал на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.
Основные технические характеристики:
- вместимость – 172 тыс. куб. м,
- дедвейт – 96,84 тыс. тонн,
- длина – 299 м,
- ширина – 50,04 м,
- валовая вместимость – 129 тыс. тонн,
- флаг – Багамские острова.