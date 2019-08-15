Четвертый газовоз Teekay для Ямала

Teekay принял в эксплуатацию свой четвертый СПГ-газовоз арктического класса, построенный под вывоз сжиженного газа из Сабетты в рамках проекта «Ямал СПГ». Передача состоялась 14 августа в 11-21 по корейскому времени в международных водах у побережья России.

Судно класса Arc7 получило имя «Владимир Воронин» в честь российского полярного капитана, участника первых советских экспедиций в Карском море, руководителя первой антарктической экспедиции.

«Владимир Воронин» – четвертый в серии из шести СПГ-танкеров, которые Teekay в партнерстве с China LNG Shipping (CLNG) заказал на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.

Основные технические характеристики: