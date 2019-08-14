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Зоны таможенного контроля
14.08.2019

Зоны таможенного контроля

    • Для осуществления таможенного контроля, совершения таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем в соответствии с приказами Новороссийской таможни от 18.11.2018 г. №1027, от 17.12.2018 г. №1099 и №1098 созданы постоянные зоны таможенного контроля в акватории морского порта Новороссийск.

    Как сообщает Новороссийская таможня, постоянные зоны таможенного контроля действуют в районах якорных стоянок №416, №414, №415.

    Координаты зон таможенного контроля:

    район № 416:

    44°34,08’ северной широты и 37°55,01’ восточной долготы;

    44°35,4’ северной широты и 37°52 ,9’ восточной долготы;

    44°36,68’ северной широты и 37°55,0’ восточной долготы;

    44°34,43’ северной широты и 37°58,1’ восточной долготы;

    44°34,08’ северной широты и 37°57,63’ восточной долготы,

    район № 414:

    44°39, 9’ северной широты и 37°50,74 восточной долготы;

    44°41,4’ северной широты и 37°49,7 восточной долготы;

    44°41,4’ северной широты и 37°51,85 восточной долготы;

    44°40,88’ северной широты и 37°52,52 восточной долготы,

    район № 415:

    44°40,55’ северной широты и 37°53,2 восточной долготы;

    44°39,6’ северной широты и 37°54,69 восточной долготы;

    44°39,16’ северной широты и 37°55,2 восточной долготы;

    44°38,65’ северной широты и 37°55,2 восточной долготы;

    44°38,3’ северной широты и 37°54,3 восточной долготы;

     


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