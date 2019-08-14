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Приемный терминал Кыйыкей в Турции
14.08.2019

«Турецкий поток» готовится к запуску

    • «Газпром» опубликовал видео строительства приемного терминала для газопровода «Турецкий поток» в Турции. По информации компании, работы завершены на 95%. Укладка труб на береговом участке примыкания закончена, впереди – рекультивация и благоустройство площадки.

    Ввод газопровода в эксплуатацию намечен на конец этого года. Пропускная способность составит 31,5 млрд кубометров в год – две нитки по 17,75 млрд кубометров каждая, одна для поставок в Турцию, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

    Видео: Газпром


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