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Назначение в DFDS
14.08.2019

Новый СПГ-контейнеровоз Containerships

    • Containerships показал свой новый контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе, – «Containerships Aurora». Судно строится на верфи Wenchong в Гуанчжоу. Церемонию имянаречения планируется провести в Роттердаме.

    Напомним, на данный момент у Containerships работают два контейнеровоза на СПГ – «Containerships Nord» и «Containerships Polar». В октябре прошлого года на верфи Wenchong прошла церемония имянаречения еще двух судов – «Containerships Finn» и «Containerships Balt». 

    Контракт на строительство пятого и шестого СПГ-контейнеровозов компания подписала летом прошлого года.


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