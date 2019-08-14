Новый СПГ-контейнеровоз Containerships

Containerships показал свой новый контейнеровоз, работающий на сжиженном природном газе, – «Containerships Aurora». Судно строится на верфи Wenchong в Гуанчжоу. Церемонию имянаречения планируется провести в Роттердаме.

Напомним, на данный момент у Containerships работают два контейнеровоза на СПГ – «Containerships Nord» и «Containerships Polar». В октябре прошлого года на верфи Wenchong прошла церемония имянаречения еще двух судов – «Containerships Finn» и «Containerships Balt».

Контракт на строительство пятого и шестого СПГ-контейнеровозов компания подписала летом прошлого года.