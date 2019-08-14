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Финансы DFDS
14.08.2019

Назначение в DFDS

    •  Назначение в DFDSИсполнительным вице-президентом DFDS по кадровым вопросам назначена Анне-Кристине Аренкиль. Она будет отвечать за HR-дивизион группы, в том числе за круинг во всех регионах и странах, за подготовку, обучение и повышение квалификации сотрудников, а также за социальные вопросы.

    До настоящего назначения она занимала аналогичную должность в крупной скандинавской медиагруппе Egmont, в ее послужном списке также другие руководящие позиции в области HR в структурах Maersk.

    А.-К.Аренкиль имеет степень магистра политических наук Копенгагенского университета.


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