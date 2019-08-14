Назначение в DFDS

Исполнительным вице-президентом DFDS по кадровым вопросам назначена Анне-Кристине Аренкиль. Она будет отвечать за HR-дивизион группы, в том числе за круинг во всех регионах и странах, за подготовку, обучение и повышение квалификации сотрудников, а также за социальные вопросы.

До настоящего назначения она занимала аналогичную должность в крупной скандинавской медиагруппе Egmont, в ее послужном списке также другие руководящие позиции в области HR в структурах Maersk.

А.-К.Аренкиль имеет степень магистра политических наук Копенгагенского университета.