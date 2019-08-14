Контейнерооборот российских портов в июле 2019 увеличился на 8,1%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июле 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 8,1%.

При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 9%, каботажных и экспортных – на 16,7% и 5,3% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 15,7%.

ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях

показатели деятельности любого стивидора

детали по импорту/экспорту/транзиту и каботажу груженых/порожних

исторические данные с 2015 года Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 214,8 тыс. TEU (+4,2%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В июле 2019 года они перевалили 163,9 тыс. TEU (+14,5%).

Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 6,9% до 58,6 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Арктического бассейна в июле этого года составил 12,8 тыс. TEU (+3%).

Порты Каспийского бассейна обработали 213 TEU, на 63,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Подробности – в инфографике ниже.

А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.