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Контейнерооборот портов российских портов
14.08.2019

Контейнерооборот российских портов в июле 2019 увеличился на 8,1%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в июле 2019 года увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 8,1%.

    При этом объем перевалки импортных контейнеров увеличился на 9%, каботажных и экспортных – на 16,7% и 5,3% соответственно. Транзитный контейнеропоток снизился на 15,7%.

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    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна – 214,8 тыс. TEU (+4,2%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В июле 2019 года они перевалили 163,9 тыс. TEU (+14,5%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна увеличился на 6,9% до 58,6 тыс. TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в июле этого года составил 12,8 тыс. TEU (+3%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 213 TEU, на 63,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    Контейнерооборот портов РФ

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