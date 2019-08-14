Грузооборот Сайменского канала

Объем перевозок через Сайменский канал за январь-июль этого года снизился на 21,9%, составив 378,8 тыс. тонн.

По данным агентства транспорта и связи Финляндии, по итогам отчетного периода текущего года по каналу прошло 379 судов. Это на 12,5% меньше показателя января-июля прошлого года.

В том числе судов под флагом России прошло 207 единиц (-7,6% к 7 месяцам 2018 года) – 54,6% от суммарного количества иностранных судов, прошедших через Сайменский канал за отчетный период.

Отметим, что в направлении Финляндии в основном перевозились лес, топливо (уголь), минерально-строительные грузы.

Обратно по каналу доставлялись пиломатериалы, бумага, целлюлоза, удобрения.