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Первый контейнерный флекситанк-поезд
13.08.2019

Первый контейнерный флекситанк-поезд

    • «Европак» запустил первый в России контейнерный флекситанк-поезд для транспортировки наливных грузов. Как сообщили SeaNews в компании, первый состав был отправлен 10 августа со станции Омск-Восточный в направлении порта Находка.

    Груз – 88 контейнеров с рапсовым маслом «Благо» и 5 контейнеров с льняным маслом ЗАО «Меркурий» (SEUS Export Union) во флекситанках (специальная упаковка для транспортировки неопасных наливных грузов) «Европак». Далее контейнеры с флекситанками будут отправлены морским путем в Китай.

    Оператором поезда является «Европак», партнерами выступают Maersk (предоставляет контейнеры для перевозки) и «ТрансКонтейнер» (платформы).

    Новый сервис, отмечают в компании, позволяет значительно – до 10 дней – сократить сроки сухопутной доставки груза до российского порта отгрузки и оптимизировать транспортные расходы для клиентов. В планах – сделать этот поезд регулярным с частотой отправок два раза в месяц.

    Фото: генеральный директор ООО «Европак» Людвиг Тарханьян и заместитель министра сельского хозяйства Омской области Иван Трофимов


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