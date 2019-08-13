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Дж.Фредриксен идет в бункерный бизнес
13.08.2019

Дж.Фредриксен идет в бункерный бизнес

    • Frontline Ltd. и Golden Ocean Group Limited договорились с Trafigura Group о создании совместного предприятия, которое будет заниматься бункеровкой и призвано стать, как говорится в совместном заявлении партнеров, «ведущим глобальным поставщиком топлива для морских судов».

    Frontline выкупит 15% в будущем СП и Golden Ocean – 10%, а Trafigura внесет в качестве своего вклада свои бункерные активы.

    По информации Frontline, ожидается, что новая компания приступит к операциям в третьем квартале этого года. Планируется, она будет выступать как эксклюзивный закупщик бункерного топлива для Trafigura, Frontline и Golden Ocean, а также для ряда компаний, аффилированных с Hemen Holding Ltd, крупнейшим акционером Frontline и Golden Ocean.

    «Ожидается, что вступление новых ограничений IMO по содержанию серы в бункере создаст определенные сложности для судовладельцев в плане логистики бункера в глобальном масштабе. В дополнение к соображениям экономического порядка, участие в СП позволит нам приобретать бункерное топливо по конкурентоспособным ценам на постоянной основе», – прокомментировали создание СП руководители Frontline и Golden Ocean.


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