Дж.Фредриксен идет в бункерный бизнес

Frontline Ltd. и Golden Ocean Group Limited договорились с Trafigura Group о создании совместного предприятия, которое будет заниматься бункеровкой и призвано стать, как говорится в совместном заявлении партнеров, «ведущим глобальным поставщиком топлива для морских судов».

Frontline выкупит 15% в будущем СП и Golden Ocean – 10%, а Trafigura внесет в качестве своего вклада свои бункерные активы.

По информации Frontline, ожидается, что новая компания приступит к операциям в третьем квартале этого года. Планируется, она будет выступать как эксклюзивный закупщик бункерного топлива для Trafigura, Frontline и Golden Ocean, а также для ряда компаний, аффилированных с Hemen Holding Ltd, крупнейшим акционером Frontline и Golden Ocean.

«Ожидается, что вступление новых ограничений IMO по содержанию серы в бункере создаст определенные сложности для судовладельцев в плане логистики бункера в глобальном масштабе. В дополнение к соображениям экономического порядка, участие в СП позволит нам приобретать бункерное топливо по конкурентоспособным ценам на постоянной основе», – прокомментировали создание СП руководители Frontline и Golden Ocean.