Containerships запустил жд сервис

Containerships запустил новый сервис – железнодорожный – между Клайпедой и Киевом. По информации линии, частота сервиса еженедельная, терминал в Клайпеде – KKT, терминал в Киеве – Бровары.

В Броварах у Containerships действует собственный сухой порт, оборудованный двумя кранами грузоподъемностью 65 и 27 тонн, имеются СВХ и мощности для затарки/растарки в/из контейнеров генеральных, навалочных и наливных грузов.

Транзитное время составляет 50 часов. В импорте поезд уходит по вторникам и приходит по четвергам, в экспорте отправление в субботу, прибытие – в понедельник.

Помимо стандартных сухих контейнеров принимаются рефы (взимается дополнительный сбор) и специализированные контейнеры (на специальных условиях).

Как отмечают в компании, используется собственный парк жд платформ, из Бровар осуществляется доставка последней мили собственным автотранспортом, возможна жд и автомобильная доставка до любого пункта назначения на Украине.