Самый большой контейнеровоз мира в Суэцком канале

Крупнейшее в мире контейнерное судно «MSC Gulsun» вместимостью 23 756 TEU впервые прошло через Суэцкий канал.

По информации Администрации Суэцкого канала, это произошло 9 августа в рамках первого рейса мегаконтейнеровоза. Судно прошло канал с северным конвоем, направляясь в Северо-Западную Европу из китайского порта Синган.

«MSC Gulsun» – первый в серии из 12 мегаконтейнеровозов вместимостью 23 756 TEU, которые с 2017 года строятся для MSC на верфях Samsung и Daewoo. Суда предназначены для работы между Дальним Востоком и Северо-Западной Европой проходящем через Суэцкий канал сервисе AE 10/Silk, которым MSC оперирует в сотрудничестве с MaerskLine.

Параметры «MSC Gulsun» – 400 метров в длину и 61,4 метра в ширину, почти впритык к максимально допустимым 62,1 метрам, осадка – 16 метров, валовая вместимость – 232 тыс. тонн. Это судно класса Megamax 24 с общей вместимостью 23 тыс. TEU и 24 рядами контейнеров в отличие от предыдущего класса Megamax 23 вместимостью от 18 до 20 тыс. TEU, и только 23 рядами TEU за счет увеличения ширины судов с 59 метров в прежнем классе до 61,4 в новом.

Проход через Суэц судов подобных разменов, отмечают в Администрации канала, стал возможен благодаря построенному в 2015 году частичному дублеру канала в районе Баллаха (так называемый Новый Суэцкий канал).

Фото: «SCA»