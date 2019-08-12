Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2019

На 32 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Существенно выросли ставки на порты Средиземноморья. Снижение ставок произошло только на американском трейде и на Персидский залив.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 0,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 14,6%.

В то же время ставки на порты западного побережья США опустились на 7,2%, на порты восточного побережья – на 5%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на 4,2%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе выросли на 2,2%.

На 32 неделе заметно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 8,7%.

На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. Только ставки на Сингапур увеличились по сравнению с 31 неделей на 2,5%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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