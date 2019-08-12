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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2019
12.08.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2019

    • На 32 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Существенно выросли ставки на порты Средиземноморья. Снижение ставок произошло только на американском трейде и на Персидский залив.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 0,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 14,6%.

    В то же время ставки на порты западного побережья США опустились на 7,2%, на порты восточного побережья – на 5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на 4,2%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе выросли на 2,2%.

    На 32 неделе заметно подскочили ставки из Китая на Южную Америку – их рост составил 8,7%.

    На внутриазиатском трейде без изменений. Ставки на порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. Только ставки на Сингапур увеличились по сравнению с 31 неделей на 2,5%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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