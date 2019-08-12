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Finnair полетит на биотопливе
12.08.2019

Finnair полетит на биотопливе

    • Finnair поделилась опытом полетов с использованием биотоплива. Два рейса из Сан-Франциско в Хельсинки 5 и 7 августа было выполнено на смеси традиционного авиационного топлива с 12% биотоплива. В результате, по расчетам, выброс углекислого газа должен был сократиться примерно на 32 тонны.

    Партнерами Finnair по проекту по внедрению битоплива в Сан-Франциско стали SkyNRG и World Energy, логистику и цепочку поставок  в рамках проекта обеспечивает Shell Aviation.

    Биотопливо производится в Калифорнии из отработанного пищевого растительного масла – как особо подчеркивают в Finnair, делается это не в ущерб пищевой промышленности и сельскому хозяйству.

    Как рассказали SeaNews в компании, первые разовые полеты с использованием биотоплива Finnair делал и ранее. В 2011 году компания выполнила свой первый – и до настоящего времени самый длительный в мире коммерческий рейс на биотопливе. Сейчас компания периодически летает на биотопливе, в зависимости от интереса со стороны клиентов.

    По оценке Finnair, использование биотоплива может сократить выбросы на 60-80% по сравнению с традиционным топливом. На данный момент, отмечают в компании, биотопливо доступно не везде, ситуация изменится только тогда, когда оно будет шире применяться. Сейчас же в постоянном доступе оно имеется только в Калифорнии.


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