Finnair полетит на биотопливе

Finnair поделилась опытом полетов с использованием биотоплива. Два рейса из Сан-Франциско в Хельсинки 5 и 7 августа было выполнено на смеси традиционного авиационного топлива с 12% биотоплива. В результате, по расчетам, выброс углекислого газа должен был сократиться примерно на 32 тонны.

Партнерами Finnair по проекту по внедрению битоплива в Сан-Франциско стали SkyNRG и World Energy, логистику и цепочку поставок в рамках проекта обеспечивает Shell Aviation.

Биотопливо производится в Калифорнии из отработанного пищевого растительного масла – как особо подчеркивают в Finnair, делается это не в ущерб пищевой промышленности и сельскому хозяйству.

Как рассказали SeaNews в компании, первые разовые полеты с использованием биотоплива Finnair делал и ранее. В 2011 году компания выполнила свой первый – и до настоящего времени самый длительный в мире коммерческий рейс на биотопливе. Сейчас компания периодически летает на биотопливе, в зависимости от интереса со стороны клиентов.

По оценке Finnair, использование биотоплива может сократить выбросы на 60-80% по сравнению с традиционным топливом. На данный момент, отмечают в компании, биотопливо доступно не везде, ситуация изменится только тогда, когда оно будет шире применяться. Сейчас же в постоянном доступе оно имеется только в Калифорнии.