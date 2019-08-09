Новая цифровая фишка порта Роттердам

8 августа Администрация порта Роттердам учредила новую компанию PortXchange Products BV (сокращенно – PortXchange). Она будет прицельно заниматься продвижением цифровой платформы и приложения Pronto.

Pronto представляет собой общую платформу для обмена информацией о судозаходах между судоходными линиями, агентами, терминальными операторами и провайдерами услуг для морской индустрии. Она содержит как открытую информацию, так и данные, полученные напрямую от участников процесса, а также прогнозы, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Как только становится известно время прибытия судна, в Pronto формируется его индивидуальный график, по которому можно отслеживать все события, происходящие с ним в течение захода в порт. Все события, их развитие и статус постоянно обновляются, при этом пользователи могут не только мониторить происходящее, но и при необходимости вносить коррективы. При необходимости, пользователи платформы могут получать уведомления и предупреждения об изменении статуса, задержках или прогнозируемых нестыковках.

В порту Роттердам Pronto работает уже год, за это время через платформу прошла информация о более 90 тысячах судозаходов. На сегодня Pronto используют более половины всех терминалов Роттердама – в том числе все контейнерные терминалы порта.

Стратегическими партнерами PortXchange являются Shell International Trading and Shipping Company Limited и A.P. Moller – Maersk. Как сообщили SeaNews в Администрации порта Роттердам, на начальном этапе PortXchange вместе с партнерами предложит Pronto нескольким портам за пределами Нидерландов.

По словам CEO Администрации порта Роттердам Алларда Кастелейна, до конца года Pronto будет доступен в нескольких портах Европы и США, а задача-максимум на ближайшие годы – сделать платформу доступной во всех портах мира.