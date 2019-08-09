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Канада построит новые ледоколы
09.08.2019

Канада построит новые ледоколы

    • Правительство Канады объявило квалификационный отбор верфей для участия в тендере на строительство новых ледокольных судов для канадской Береговой охраны.

    Задача тендера – выбрать третьего стратегического партнера, который займется выполнением госконтракта вместе с Irving Shipbuilding Inc. и Vancouver Shipyards корпорации Seaspan.

    Всего планируется построить до 16 многоцелевых судов на Vancouver Shipyards и два новых патрульных судна на Irving Shipbuilding.

    На модернизацию флота Береговой охраны правительство Канады намерено направить 15,7 млрд долларов. Именно эта служба отвечает за ледокольную проводку судов в водах у восточного побережья Канады, в акватории реки Св.Лаврентия и на Великих озерах, а также обеспечивает «северный завоз» в канадской Арктике.


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