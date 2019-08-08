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Новый контейнерный терминал в Египте
08.08.2019

Новый контейнерный терминал в Египте

    • В рамках встречи управляющего директора Hutchison Ports Group Эрика Ипа и исполнительного директора Hutchison Клеменса Ченга с президентом Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси был подписан меморандум о взаимопонимания по проекту строительства нового контейнерного терминала в египетском порту Абу-Кир.

    Как сообщает MarEx, пропускная способность нового терминала составит около 1 млн TEU в год. По словам Э.Ипа, более 1500 египетских инженеров и рабочих пройдут подготовку в портах Hutchison для выполнения различных работ по строительству терминала.

    «Инвестиции компании в порт Абу-Кир – это возможность, которую правительство Египта использует для улучшения инвестиционного климата и развития инфраструктуры», – отметил глава Hutchison Ports Group.

    В настоящее время у Hutchison Ports Group управляет двумя портами в Египте – Александрия и Эль-Декейла, оба они расположены на Средиземном море.

     


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