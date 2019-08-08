На якорных стоянках снова можно стоять

6 августа в Администрации морских портов Балтийского моря прошло совместное совещание по организации захода судов в морские порты Усть-Луга и Приморск. Как сообщается в уведомлении Пограничного управления ФСБ, прекращена постановка судов на якорную стоянку №10А. Временно разрешается остановка в районе якорной стоянки №10 (для судов, идущих в Приморск и Усть-Лугу) и №12 (для судов, идущих в Усть-Лугу).

Чтобы встать на стоянку, необходимо получить разрешение – а для этого направить в Пограничное управление обращение с указанием сведений о судне (название, флаг, порт приписки, маршрут следования, время постановка в районе якорной стоянки, время постановки в порт назначения, количество членов экипажа и их гражданство).

Необходимость собирать совещание и разрешать то, что всегда было разрешено, возникла после того, как капитанам судов, пришедших под погрузку в Приморск и Усть-Лугу и вставших по указанию Службы управления движением судов, пограничники стали выставлять штрафы за нарушение Закона «О Государственной границе». Конкретно, речь идет 9 статье, запрещающей судам остановку при следовании от государственной границы до пункта пропуска.

Как рассказали SeaNews в Национальной ассоциации морских агентов (НАМА), ситуация возникла 22-23 июля, когда капитанам судов пограничники начали вручить протоколы об административном нарушении, постановления о наложении штраф по ст. 18,1 КоАП РФ – «Нарушение государственной границы». «Суда следовали в порты согласно рейсзаданиям, выполняли все предписанные правила и на якорные стоянки вставали по указанию СУДС, – объясняет президент НАМА Александр Виноградов. – Согласно «Общим правилам плавания…», в зоне действия СУДС судно не может начинать никакого движения или перемещения без разрешения СУДС. Все суда, капитаны которых получили постановления, были включены в планы-графики портов и выполняли полученные указания».

Агенты были вынуждены рекомендовать судовладельцам и капитанам судов, следующих в Приморск и Усть-Лугу, не заходить в территориальные воды РФ и не начинать движение, пока они не получат подтверждения готовности причалов. В результате у границы в районе разделения судов у остова Родшер постоянно дрейфовало или стояло на якоре 5-10 судов, включая крупнотоннажные танкеры, что создавало непосредственную угрозу для безопасности мореплавания. Часть судов ушли ждать подтверждения постановки к причалу в воды Финляндии. Что подумали о российских властях, которые не могут договориться между собой, горячие финские парни, можно только гадать.

А что подумали судовладельцы, представить более или менее можно. Штраф, выставленный на капитана как на должностное лицо, составляет 30 тысяч. Но при повторном нарушении (а где гарантия, что, выполняя указания одних властей, капитан не нарушит требования других) штраф выставляется уже на компанию – и составит он ни много ни мало 500 тысяч. Стоимость судозахода судов «река-море», работающих на Усть-Лугу, меньше вероятного штрафа, а сумма фрахта сопоставима… Какой смысл в таком случае судовладельцу идти в российский порт, если это сопряжено с такими рисками?

До грузовладельцев информация тоже дошла – и, по данным участников рынка, некоторые из них – те, кто не привязан к трубе, – уже рассматривают возможности разрыва контрактов и переориентации грузопотоков на другие порты. Не российские.

«Несогласованность в работе государственных структур приведет к оттоку грузов из российских портов в другие страны, – говорит А.Виноградов. – И в глазах мирового морского сообщества мы теряем лицо».