DP World купил крупного каспийского игрока

DP World PLC сообщил о приобретении компании Topaz Energy and Marine Limited («Topaz») у оманского инвестиционного фонда Renaissance Services SAOG и Standard Chartered Private Equity / Affirma Capital. Сумма сделки составила 1,08 млрд долларов.

«Топаз» является ведущим международным поставщиком логистических услуг и решений в сфере морской логистики для энергетической отрасли. Компания располагает современным универсальным флотом из 117 судов, занятых преимущественно в Каспийском море, где сосредоточено около 6% мировых запасов нефти, а также на Ближнем Востоке и в Западной Африке.

«Топаз» имеет давние партнерские отношения со многими ведущими международными и национальными нефтяными компаниями, включая BP, Chevron, Dragon Oil, Dubai Petroleum, ExxonMobil, Saudi Aramco и Tengizchevroil, отмечают в DP World.

«Мы рады объявить о приобретении Topaz, что еще больше укрепляет позиции DP World как ведущего мирового оператора в сфере морских логистических услуг, – прокомментировал сделку Султан Ахмед Бин Сулайем, – В последние годы мы избирательно инвестировали в сектор морской логистики в компании с высокой видимостью доходов, стабильной репутацией и хорошими отношениями с клиентами. Это последнее приобретение дополняет деятельность нашей компании P&O Maritime Services (POMS), которая обслуживает более 300 судов по всему миру. Также как и DP World, Topaz развил свой бизнес, предлагая клиентам широкий спектр логистических решений и помогая Компании превзойти отрасль. Мы считаем, что этот инновационный подход в сочетании с увеличенным масштабом позволит объединенному бизнесу Topaz и P&O Maritime Services повысить эффективность и увеличить прибыль».