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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
07.08.2019

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    • По итогам января-июля этого года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни составил 18,9 млрд долларов. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло порядка 194,1 тыс., из них 175,7 тыс. – по импорту и 18,3 тыс. – по экспорту.

    Всего за отчетный период года через Балтийскую таможню прошло порядка 9,1 млн тонн грузов – на 1,3% больше, чем за 7 месяцев 2018 года. В том числе импорт вырос на 0,5% до порядка 6,2 млн тонн, экспорт – на 3% до 2,9 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (26,6%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 7 месяцев вошли полимерные материалы, органическая химия, черные металлы и оборудование.

    В экспорте основная доля принадлежала черным металлам (39,8%). В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли древесина и изделия из нее, бумага и картон, продукты неорганической химии и целлюлоза.

    Основными странами-поставщиками товаров, ввозившихся в РФ в январе-июле 2019 года, стали Китай, Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта, по данным Балтийской таможни, принадлежит Турции (29%). На втором и третьем месте – Китай и Египет соответственно.

     


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