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Морской дрон: миссия выполнима
07.08.2019

Морской дрон: миссия выполнима

    • Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) поделилось опытом использования плавучего дрона – Saildrone 1020 – для изучения содержания углекислого газа в воде и атмосфере в антарктических широтах.

    Запустили Saildrone 1020 и два других дрона 19 января 2019 из Новой Зеландии с Пойнт-Блаффа. Кстати, спонсировал проект фонд гонконгского магната, совладельца портового холдинга Hutchison Ли Ка-Шинга, который занимает 29 место в списке миллиардеров Форбса. Задача заключалась в сборе и передаче данных о погодных условиях, популяциях тюленей и криля, а также уровне СО2 в воздухе и воде.

    Исследователи честно признаются, что не чаяли увидеть дрон живым. «Мы предполагали, что Антарктика просто сожрет дрон – и на этом все закончится. Но мы все равно хотели попытаться, учитывая, какую важную роль океан играет в изменениях климата. Получить картину баланса углекислого газа в водах Антарктики крайне важно», – говорит океанограф Адриенн Саттон.

    Однако несмотря на столкновение с айсбергом, которое привело к выходу из строя части датчиков, Saildrone 1020 выжил, справился с задачей и 3 августа успешно завершил свое 196-дневное автономное плавание вокруг Антарктиды – первое в истории. Два других дрона, Saildrone 1022 и Saildrone 1023, вынуждены были вернуться в порт для ремонта – после чего снова продолжили сбор данных.

    Как отмечают в NOAA, до недавнего время ученые считали, что антарктические воды поглощают большой объем – до 40% – углекислого газа из атмосферы. Однако изменения ветров и циркуляции воздуха в регионе могут приводить к изменению поглощения СО2, и, как показали недавние замеры, при определенных условиях воды Антарктики могут не поглощать, а выпускать углекислый газ.

    Предварительные результаты, основанные на данных, добытых Saildrone 1020, говорят о том, что определенные участки океана в антарктических широтах в зимний период действительно являются источником парниковых газов.


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