MOL и COSCO подписали меморандум по СПГ

6 августа Mitsui OSK (MOL) и COSCO Shipping Energy Transportation (CSET), дочерняя компания China COSCO Shipping Corporation Limited, подписали меморандум о взаимопонимании.

По информации MOL, документ закрепляет намерения сторон развивать и углублять партнерство в сфере совместного участия в проектах по транспортировке СПГ и этана.

MOL и CSET сотрудничают уже более 10 лет. Компании принимали участие в проектах «Сахалин-1» компании ExxonMobil, Australia Pacific LNG компании Origin Energy и «Ямал СПГ» компании «Новатэк».

Новый меморандум о взаимопонимании, подписанный MOL и CSET, позволит им использовать накопленный опыт взаимного сотрудничества в новых проектах по развитию отрасли транспортировки СПГ и этана.