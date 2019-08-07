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MOL и COSCO подписали меморандум по СПГ
07.08.2019

MOL и COSCO подписали меморандум по СПГ

    • 6 августа Mitsui OSK (MOL) и COSCO Shipping Energy Transportation (CSET), дочерняя компания China COSCO Shipping Corporation Limited, подписали меморандум о взаимопонимании.

     

    По информации MOL, документ закрепляет намерения сторон развивать и углублять партнерство в сфере совместного участия в проектах по транспортировке СПГ и этана.

     

    MOL и CSET сотрудничают уже более 10 лет. Компании принимали участие в проектах «Сахалин-1» компании ExxonMobil, Australia Pacific LNG компании Origin Energy и «Ямал СПГ» компании «Новатэк».

     

    Новый меморандум о взаимопонимании, подписанный MOL и CSET, позволит им использовать накопленный опыт взаимного сотрудничества в новых проектах по развитию отрасли транспортировки СПГ и этана.

     


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