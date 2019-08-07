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Морские учения Газпром нефть в Обской губе
07.08.2019

Ледоколы на учениях

    • «Газпром нефть» опубликовала видео с морских учений в районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», в которых – впервые – приняли участие ледоколы «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников».

    По легенде учений судам предстояло ликвидировать последствия условной внештатной ситуации, которая произошла в акватории Обской губы после столкновения танкера с неопознанным объектом.

    Экипажи оперативно развернули современное аварийно-спасательное оборудование, с помощью маневренных катеров произвели установку заградительных бонов и скиммера. Каждый ледокол оснащен специальными емкостями объемом 1300 куб. м, что позволяет длительное время хранить собранные с водной поверхности нефтепродукты. Это необходимо для работы в арктическом регионе, где в межсезонье связь с берегом не всегда регулярная из-за сложной ледовой обстановки. На всем протяжении учений производился мониторинг высоты волн, скорости ветра и температуры воздуха.

    Проверка «боевой готовности» прошла и на суше. На берегу Обской губы локализацию условного разлива обеспечивали 11 единиц специализированной техники (погрузчики, бульдозеры), три пожарных звена и наряд охраны.

    Всего в учениях приняли участие 50 специалистов аварийно-спасательных формирований «Газпромнефть-Ямала», «Газпромнефть-Шиппинга», предприятий «ЭкоСервис» и «Пожарная охрана».

    Масштабные морские учения вблизи объектов Новопортовского нефтепромысла проводятся два раза в год. Готовность всех служб проверяется зимой и летом, что позволяет отработать слаженность действий в разных погодных условиях.

    Летний период 2019 года для ледоколов – первый сезон совместного дежурства, поэтому до сентября для экипажей сформирован плотный график еженедельных тренировок, которые позволят судам лучше освоиться в Арктике. По итогам учений «Газпромнефть-Шиппинг» получил разрешение на проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации разливов нефтепродуктов, а также поисково-спасательных операций.

    Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-Шиппинга» Дмитрий Кинэ, обеспечение производственной и экологической безопасности при работе в Арктике является одной из приоритетных задач компании. По словам генерального директора «Газпромнефть-Ямала» Алексея Овечкина, только за первое полугодие 2019 года было проведено около 300 учебно-тренировочных занятий, которые носят локальный характер и позволяют каждой службе четко понимать и выполнять необходимый алгоритм действий в любой нештатной ситуации.

    Видео: Газпром нефть


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