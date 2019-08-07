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Черновик
07.08.2019

Damen поставит солнечные панели

    • Damen поставит солнечные панелиDamen Shipyards Group начала установку солнечных панелей на ряде своих судостроительных площадок в Голландии. Как сообщили SeaNews в компании, первой верфью, на которой будут установлены альтернативные источники питания, стала Damen Shipyards Gorinchem West в Горинхеме.

    Затем до конца августа солнечные панели поставят на Damen Dredging Equipment Nijkerk в Нейкерке и Damen Shipyards Hardinxveld в Хардинксвельде. До конца года будут модернизированы Damen Maaskant Shipyard в Стеллендаме и Damen Maaskant Shipyard Амельсе, а до конца 2020 года – Damen Verolme в Верольме, Damen Shiprepair Rotterdam в Роттердаме и Damen Shipyards Gorinchem East в Гонринхеме.

    Размещать панели будут на крышах зданий. В общей сложности должно быть установлено 42 тыс. солнечных панелей общей площадью порядка 72 тыс. кв. м, которые смогут в год выдавать в сумме около 12 МВт, что соответствует 13% всего потребляемого голландскими мощностями Damen электричества.

    Но это, по словам менеджера проекта Герарда Корнета, только вершина айсберга. Компания намерена изучить возможности и целесообразность установки солнечных панелей, а также ветрогенераторов, на других своих площадках в других странах.


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