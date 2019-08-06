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Жд экспорт через порты
06.08.2019

Жд экспорт через порты

    • По итогам 7 месяцев этого года погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД увеличилась на 2% и составила более 177,2 млн тонн.        

    По данным РЖД, на уголь приходится более половина объема (50%) от всего экспортного грузопотока РЖД. При этом за отчетный период отмечен рост погрузки угля на 9,1%%, в том числе в адрес портов Юга он превысил 30%. Погрузка твердого топлива в порты Северо-Запада увеличилась на 8,7%, Дальнего Востока – на 6,5%.

    На нефть  в структуре экспортного грузопотока приходится 26,6%, на черные металлы – 7,4%, на удобрения – 6,7%.

    За 7 месяцев этого года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 74,4 млн тонн (+1,8% к уровню 7 месяцев 2018 года), в порты Юга – 42,7 млн тонн (-1,3%).

    Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 59,8 млн тонн, что на 4,8% больше показателя января-июля 2018 года.                    

    В июле этого года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25 млн тонн. Это на 5,5% больше показателя предыдущего месяца.


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