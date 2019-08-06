Рыночные ожидания до конца года не улучшатся

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), за 7 месяцев 2019 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России упали на 2,4% и составили более 968,7 тыс. единиц.

По итогам июля продажи снизились на те же 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 139,9 тыс. автомобилей.

«За семь месяцев 2019 года мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении, – прокомментировал итоги июля заместитель председателя комитета автопроизводителей AEB Ларс Химмер. – В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся».

По итогам июля 2019 года в пятерке лидеров существенных изменений не произошло.

Первенство продолжает сохранять за собой Lada, увеличившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 0,3% до 29,5 тыс. автомобилей.

Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в июле выросли на 1,6% до 18,8 тыс. автомобилей.

На третьем месте остается Hyundai – минус 3,6% (13,8 тыс. авто) к уровню июля 2018 года.

Значительно выросли продажи Renault на 11,9% по сравнению с июлем прошлого года, составив 11,8 тыс. единиц, эта марка занимает четвертую строчку рейтинга.

Toyota в июле потеснила Volkswagen и вышла на пятое место. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 9,4 тыс. – это на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Наиболее значительный рост продаж в июле относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у автомобилей Haval (в 4,6 раза), Geely (в 3,6 раза), коммерческих FIAT (в 2,4 раза) и Chrysler (в 2 раза).

Существенно сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года продажи Ford (-83%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (-80%), Lifan (-75%), Zotye (-71%), Honda (-63%), коммерческих автомобилей Iveco (-60%) и HTM (-57%).