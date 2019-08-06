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контейнеровоз OOCL в порту Гонконг
06.08.2019

Первый судозаход 21-тысячника OOCL в Гонконг

    • OOCL поделился видео первого судозахода своего нового контейнеровоза «OOCL Hong Kong» в Гонконг, который состоялся 25 июля.

    Судно входит в серию 21-тысячников линии, его полная контейнеровместимость составляет 21 413 TEU, длина – почти 400 м (если со всей точностью – 399,98 м), ширина – 58,8 м, проектная осадка – 14,5 м, дедвейт – 191,3 тыс. тонн.

    «OOCL Hong Kong» и его систершипы заняты на сервисе LLC 1 на трейде Азия – Европа. Ротация портов: Шанхай – Нинбо – Сямэнь – Янтьян – Сингапур – Феликстоу – Зебрюгге –  Гданьск – Вильгельмсхафен – Пирей –  Порт-Келанг – Гонконг – Шанхай. Длительность кругорейса составляет 77 дней.

    Как отметил, встречая мегаконтейнеровоз в Гонконге, со-CEO OOCL Энди Тунг, до этого Гонконг принимал первый судозаход контейнеровоза линии с аналогичным названием в 1995 году, когда компания отмечала свое 25-летие. Тот «OOCL Hong Kong» имел вместимость 4 960 TEU. «25 лет спустя мы снова здесь, приветствуя «OOCL Hong Kong» в день нашего 50-летия».

    В 1969 году OOCL стала первой азиатской судоходной компанией, которая занялась перевозкой контейнеров. Первая судовая партия, отправленная из Гонконга в Лонг-Бич, состояла всего из 13 TEU – несопоставимо с нынешними объемами линии.

    Точно так же, отмечают в компании, большой путь проделал и порт – сегодня каждую неделю Гонконг принимает суда, занятые на более чем 300 сервисах, связывающих его с 450 другими портами мира.

    Видео: OOCL


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