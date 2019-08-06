Изменения в Кодекс торгового мореплавания

Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации». Согласно справке к документу, законопроектом предлагается установить механизм, предоставляющий Правительству России право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России.

«В настоящее время, – отмечается в справке, – средняя загрузка отечественных судостроительных предприятий составляет не более 40-50%. Это не позволяет обеспечить рентабельную работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию производственных мощностей. Основные меры государственной поддержки, в том числе программа лизинга строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, судовой утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, транспортных и лизинговых компаний. При этом поддержка отечественных судостроительных предприятий осуществляется лишь косвенным образом и не гарантирует размещение заказов на российских верфях».

«Эти изменения должны поддержать российских судостроителей, – сказал, комментируя законопроект на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев. – Сейчас государственную поддержку за счёт различных субсидий и грантов получают в основном владельцы судов, транспортные и лизинговые компании. Но довольно значительное количество заказов размещается на иностранных верфях, а наши судостроительные предприятия загружены в лучшем случае наполовину. Понятно, с чем это связано: не хватает специалистов, денег на их подготовку, на улучшение работы с персоналом, расширение компетенций, обновление оборудования и современные технологии. В результате позиции на этом сложном рынке – а он действительно сложный объективно для всех стран – удерживать нашим компаниям становится еще более проблематично».

«Правительство теперь будет устанавливать виды деятельности, которые можно осуществлять только на судах российского производства. Подчёркиваю: исключительно на наших судах. Например, это перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории нашей страны или под нашей юрисдикцией. Любая компания – неважно, российская или иностранная, – если хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего производства в нашей стране. Конечно, выгоднее всего это делать в свободных зонах, на территориях опережающего развития, где действуют льготные налоговые режимы. Такие решения по ТОР и свободным зонам нами приняты», – напомнил Д.Медведев.