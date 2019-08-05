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05.08.2019

Танкерные деньги

    • Teekay опубликовал финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

    Выручка по итогам квартала выручка увеличилась в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 12,8% до 457,7 млн долларов, доходы от операций флота – в 37,2 раза до 71,5 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 19,7% до 199,6 млн долларов.

    Убыток, относимый на акционеров, увеличился на 39,4% до 39,5 млн долларов, скорректированный убыток, относимый на акционеров, снизился в 1,6 раза до 13,4 млн долларов.

    В сравнении с первым кварталом этого года по большинству показателей отмечено снижение – выручка сократилась на 4,9%, доход от операций флота – на 13,2%, скорректированная EBITDA – на 17%. Чистый убыток, относимый на акционеров, был во втором квартале в 2,1 раза ниже, чем по итогам первого квартала.

    По итогам полугодия выручка выросла на 17,4% до 938,9 млн долларов, доход от операций флота – в 7,6 раза до 155,7 млн долларов. Чистый убыток увеличился в 1,9 раза до 95,6 млн долларов, чистый убыток, относимый на акционеров Teekay, – в 2,5 раза до 123,7 млн долларов.


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