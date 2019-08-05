ONE открыл депо в Роттердаме

Ocean Network Express (ONE) совместно с группой Kramer открыли в порту Роттердам контейнерное депо на Маасвлакте.

Вместимость площадки составляет 12 тыс. TEU с возможностью подключения 70 рефконтейнеров, она занимает территорию в 100 тыс. кв. м. Длина причальной стенки для речных и фидерных судов – 260 м.

Техника – два портальных крана, два ричстакера и три погрузчика для обработки порожних контейнеров. Управление воротами полностью автоматизировано, в депо внедрена технология электронного документооборота (EDI).