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ONE открыл депо в Роттердаме
05.08.2019

ONE открыл депо в Роттердаме

    • Ocean Network Express (ONE) совместно с группой Kramer открыли в порту Роттердам контейнерное депо на Маасвлакте.

    Вместимость площадки составляет 12 тыс. TEU с возможностью подключения 70 рефконтейнеров, она занимает территорию в 100 тыс. кв. м. Длина причальной стенки для речных и фидерных судов – 260 м.

    Техника – два портальных крана, два ричстакера и три погрузчика для обработки порожних контейнеров. Управление воротами полностью автоматизировано, в депо внедрена технология электронного документооборота (EDI).

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    Кстати, о политике и опыте Роттердама и других портов Нидерландов в области цифровизации мы будем говорить на «FREIGHT.DIGITAL 2019: Цифровизация международных контейнерных перевозок» 19-20 сентября в Петербурге. В частности, на конференции выступят бизнес-консультант Portbase Мис ван дер Виль и бизнес менеджер Администрации порта Роттердам Containers – Shortsea Александр Филипсен.

    С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь, зарегистрироваться для участия в конференции – здесь


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