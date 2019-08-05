Контрабандный лес срубили в Бронке

Балтийская таможня сообщила о задержании 975 кубометров контрабандных лесоматериалов. Работали таможенники совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ.

По информации пресс-службы таможни, груз – фанерный березовый кряж, задекларированный на экспорт как березовые балансы, – задержали в зоне таможенного контроля в регионе деятельности таможенного поста Бронка до погрузки на судно, следовавшее в Швецию.

Как пояснил на Балтике, дело в том, что для экспорта березового фанерного кряжа установлены количественные ограничения, в то время как для экспорта балансов предоставления разрешительных документов (лицензии)не требуется.

Стоимость задержанного груза оценивается в сумму свыше 1,4 млн рублей.

По факту контрабанды Балтийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. По факту несоблюдения установленных запретов и ограничений возбуждено дело об административном правонарушении.