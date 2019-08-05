Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2019

На 31 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение спотовых ставок. Снижение ставок произошло только из Китая на Персидский залив и на Южную Америку.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 6,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 18,4%.

Ставки на порты западного побережья США поднялись на 10,9%, в то же время ставки на порты восточного побережья остались без изменений.

Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 1%. Рост ставок отмечен на Австралию и Новую Зеландию – плюс 10,1% к уровню 30 недели.

Ставки на Южную Америку на 31 неделе сократились на 5,7%.

На внутриазиатском трейде в основном без изменений. Ставки на порты Японии и на Южную Корею остались на прежнем уровне. Только ставки на Сингапур увеличились по сравнению с 30 неделей на 5,2%.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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