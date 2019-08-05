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Концептуальный рудовоз получил одобрение в принципе
05.08.2019

Концептуальный рудовоз получил одобрение в принципе

    • “K” Line и Namura Shipbuilding получили одобрение в принципе нового концептуального проекта рудовоза, работающего на сжиженном природном газе от классификационного общества DNV GL.

    Проект, сообщили SeaNews в “K” Line, разработан на базе второго поколения рудовоза WOZMAX, который считается оптимальным типоразмером для перевозки железной руды из основных портов Западной Австралии (собственно, отсюда и название – W от West + OZ от Австралия + MAX = WOZMAX).

    Задача заключалась в том, чтобы обеспечить практически такой же дедвейт и нормальную рабочую скорость, как у существующего WOZMAX, при работе на сжиженном газе. СПГ-танки при этом будут расположены в центральной секции корпуса, их объем должен быть достаточным, чтобы обеспечить переход между Сингапуром и Бразилией исключительно на СПГ.

    Основные технические характеристики:

    • длина – около 329,9 м,
    • ширина – 57 м,
    • осадка – 25,6 м,
    • дедвейт – около 250 тыс. тонн,
    • скорость – 14,3 узла,
    • двухтопливный двигатель.

    В дополнение к использованию в качестве основного вида топлива СПГ “K” Line и Namura Shipbuilding рассматривали также возможность применения генерирующей системы бинарного цикла и литий-ионных батарей – и пришли к выводу, что это позволит сократить потребление бункера еще на 4%.

    Концептуальный рудовоз получил одобрение в принципе

    О планах и сроках строительства судов по новому проекту партнеры пока не говорят.


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