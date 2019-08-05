Концептуальный рудовоз получил одобрение в принципе

“K” Line и Namura Shipbuilding получили одобрение в принципе нового концептуального проекта рудовоза, работающего на сжиженном природном газе от классификационного общества DNV GL.

Проект, сообщили SeaNews в “K” Line, разработан на базе второго поколения рудовоза WOZMAX, который считается оптимальным типоразмером для перевозки железной руды из основных портов Западной Австралии (собственно, отсюда и название – W от West + OZ от Австралия + MAX = WOZMAX).

Задача заключалась в том, чтобы обеспечить практически такой же дедвейт и нормальную рабочую скорость, как у существующего WOZMAX, при работе на сжиженном газе. СПГ-танки при этом будут расположены в центральной секции корпуса, их объем должен быть достаточным, чтобы обеспечить переход между Сингапуром и Бразилией исключительно на СПГ.

Основные технические характеристики:

длина – около 329,9 м,

ширина – 57 м,

осадка – 25,6 м,

дедвейт – около 250 тыс. тонн,

скорость – 14,3 узла,

двухтопливный двигатель.

В дополнение к использованию в качестве основного вида топлива СПГ “K” Line и Namura Shipbuilding рассматривали также возможность применения генерирующей системы бинарного цикла и литий-ионных батарей – и пришли к выводу, что это позволит сократить потребление бункера еще на 4%.

О планах и сроках строительства судов по новому проекту партнеры пока не говорят.