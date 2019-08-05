Иран задержал танкер

Иранские власти задержали в персидском заливе иностранный танкер, подозреваемый в контрабанде, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Ни название судна, ни судовладелец, ни флаг не известны. На борту 7 членов экипажа. Данных об их гражданстве также нет.

Задержание, по сообщениям, произошло в среду недалеко от острова Фарси, где находится база Корпуса стражей исламской революции.

Как заявил, выступая на иранском телевидении, командир Корпуса Рамезан Зирахи, танкер перевозил 700 тыс. литров нефтепродуктов.

Напомним, в июле в иранских водах был задержан работающий под панамским флагом танкер «Riah» – также по подозрению в контрабанде.

Ранее задержанию подвергся работающий под флагом Великобритании танкер «Stena Impero» – это стало ответным действием на задержание британскими властями иранского танкера «Grace 1» в Гибралтаре.

Стоит добавить, что после историй с задержаниями и торпедированием танкеров в Оманском заливе суда, идущие через Персидский залив, предпочитают отключать АИС.

А Ормузский пролив со 2 августа объявлен зоной высокого риска – со всеми вытекающими последствиями, включая двойную оплату для экипажей судов.

Фото: Mizan News Agency/ WANA / Reuters