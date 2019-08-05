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57 тысяч евро за поломку гребного вала
05.08.2019

57 тысяч евро за поломку гребного вала

    • «Ингосстрах» сообщил о выплате более 57 тыс. евро страхового возмещения в связи с поломкой гребного вала на судне «Canopus». Судно застраховано по полису каско с ответственностью за полную гибель и повреждения.

    По информации страховой компании, поломка произошла 1 марта 2019 года во время следования судна для погрузки в Ростов-на-Дону. К расследованию страхового случая была привлечена независимая сюрвейерская организация, по заключению которой событие было признано страховым.

    В регистровой книге два судна с таким названием, рефрижератор и сухогруз, скорее всего, речь идет о последнем. Это судно для генгруза 1992 года постройки дедвейтом 6,2 тыс. тонн, судовладелец – зарегистрированная в Панаме Mediterranean Sailing Skiff.


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