В.Ивин назначен замруководителя ФТС

Распоряжением правительства РФ от 1 августа 2019 года №1699-р заместителем руководителя Федеральной таможенной службы назначен Владимир Ивин. О том, что Д.Медведев согласовал кандидатуру В.Ивина на ту должность, сообщалось еще в мае.

Напомним, до настоящего назначения В.Ивин занимал должность начальника Аналитического управления ФТС – собственно, он и был создателем и первым руководителем этой структуры. Затем он возглавлял Управление рисков и оперативного контроля ФТС, после этого несколько занимал должность представителя таможенной службы Российской Федерации в Бельгии, а в апреле 2018 года вернулся в Аналитическое управление.

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