Норвежская круизная компания Color Line приняла в эксплуатацию самое большое в мире гибридное судно – паром «Color Hybrid». Оно было построено на норвежской верфи Ulstein Verft.

«Паром оборудован батареями, которые подзаряжаются от береговых источников питания, либо от генераторов на борту. Аккумуляторная установка весит 65 тонн, время зарядки – 1 час. «Color Hybrid» отличается пониженным уровнем шума и выбросов», – говорится в официальном сообщении Ulstein Verft. Длина парома составляет 160 м, ширина – 27 м, вместимость – 2 тыс. пассажиров и 500 автомобилей.

Напомним, соглашение о намерениях по строительству гибридного парома между Ulstein Verft и Color Line было подписано в январе 2017 года.