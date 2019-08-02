Первый из двух паромов для линии Ванино – Холмск спущен на воду

«Амурский судостроительный завод» (АСЗ) вывел на Амур первый из двух паромов для линии Ванино – Холмск – «Александр Деев». Следующим этапом грузопассажирское судно усиленного ледового класса будут достраивать на специальном причале в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По словам главного строителя АСЗ Юрия Лысенкова, «параллельно продолжаются работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске и испытание балластных цистерн. Осуществляются монтаж и установка донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков, однако основные силы судостроителей, сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала».

Для вывода парома в акваторию Амура на заводе соорудили специальный судоподъёмный понтон, чтобы облегчить всплытие корпуса. Режим работы на объекте – практически круглосуточный. Над заказом трудятся более 300 человек.

«Александр Деев» имеет усиленный ледовый класс и способен двигаться во льдах толщиной один метр. Три грузовые палубы способны вместить до 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. Согласно графику работ в августе 2020 года паром отправят по реке и морю во Владивосток, где судно пройдет финальные испытания и будет сдано в эксплуатацию.