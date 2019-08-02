Корея увеличит грузооборот портов на 500 млн тонн

Правительство Южной Кореи инвестирует 13,5 млрд долларов в развитие 12 портов, расположенных по всей стране, до 2040 года. Частные инвестиции согласно плану развития портов страны составят 21,5 млрд долларов.

Согласно представленному плану благодаря инвестициям общий грузооборот этих портов к 2040 году должен увеличиться до 1,85 млрд тонн (в 2017 году суммарный грузооборот составил 1,32 млрд тонн). Ожидается, что контейнерооборот увеличится с 21 млн TEU (показатель 2017 года) до 48,7 млн TEU.

Основная часть средств пойдет на модернизацию порта Пусан, где дополнительно построят 21 причал, а также проведут работы, которые позволят принимать контейнеровозы вместимостью до 25 тыс. TEU. Кроме того, будут построены два новых порта – пассажирский и грузовой.