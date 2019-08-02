Грузооборот российского транспорта

По итогам первого полугодия 2019 года перевозки грузов российским транспортом снизились на 1,3%, составив 3,69 млрд тонн.

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 2,43 млрд тонн, на 1% меньше, чем было перевезено за тот же период прошлого года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 6 месяцами 2018 года сократились на 1,6% до 634,2 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 581,3 млн тонн, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 1,5%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-июнь 2019 года упал на 9,2% до 33,4 млн тонн. Перевозки морским транспортом снизились – на 6,1% до 9,2 млн тонн.

Только объем перевозок воздушным транспортом увеличился по сравнению с показателем января-июня прошлого года на 3,9% и составил 0,53 млн тонн.

В июне в сравнении с предыдущим месяцем увеличились объемы перевозки воздушного и трубопроводного транспорта, по остальным видам транспорта наблюдается отрицательная динамика.