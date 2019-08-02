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Джибути не хочет платить DP World
02.08.2019

Джибути не хочет платить DP World

    • Правительство Джибути намерено обжаловать решение Международного арбитражного суда Лондона (LCIA) в Верховном суде Джибути, сообщает пресс-служба DP World и называет такое решение «полным нарушением глобальной правовой системы и существующих договоров».

    Речь идет о признании LCIA незаконными действия правительства африканского государства Джибути по установлению контроля над контейнерным терминалом Doraleh Container Terminal, которым управляет DP World. В прошлом году суд постановил признать действительным соглашение по концессии терминала Doraleh Container Terminal вне зависимости от ряда нормативно-правовых актов Джибути, которые были приняты правительством для того, чтобы уклониться от обязательств, предусмотренных контрактом.

    Тогда суд обязал правительство Джибути выплатить DP World порядка 386 млн долларов плюс проценты за нарушение контракта и за возможное заключение контракта с другим оператором Doraleh International Container Terminal без участия DP World.

    Кроме того, суд постановил взыскать с правительства Джибути 88 млн долларов в пользу DP World за неуплату роялти по контейнерным перевозкам с момента, когда контейнерный терминал начал коммерческие операции, а также за судебные издержки.

    В своем официальном заявлении DP World напоминает, что в решении LCIA концессионное соглашение 2006 года между DP World и Джибути остается в силе и имеет обязательную силу. «DCT и DP World по-прежнему отстаивают свои законные права и борются против усилий Джибути по изгнанию DP World из Джибути и передаче концессионных прав China Merchants», – говорится в сообщении. По информации DP World, компания уже начала судебные разбирательства против China Merchants в Гонконге и опубликовалf уведомления о подтверждении действительности концессионного соглашения 2006 года с целью не допустить вмешательства третьих сторон в концессионные права на DCT.


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