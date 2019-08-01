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НМТП в плюсе
01.08.2019

НМТП в плюсе

    • НМТП опубликовал операционные показатели за первое полугодие 2019 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 71,8 млн тонн. Это больше, чем было перевалено за январь-июнь прошлого года, на 1,8%.

    При этом, если рассматривать показатели отдельно по портам, снизил грузооборот по итогам отчетного периода только Новороссийск – на 4,6% до 41,2 млн тонн (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, «Новорослесэкспорт», НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). В то же время грузооборот Балтийска (БСК) вырос и в TEU (+45,8%), и в тоннах (+28,8%). Приморск за 6 месяцев этого года обработал 29,9 млн тонн – на 11,5% больше показателя прошлого года.

    Оборот наливных грузов, на долю которых приходится порядка 77,9% всего объема группы, составил по итогам января-июня 2019 года 55,9 млн тонн – на 10,3% выше уровня прошлого года. Совокупный оборот нефти через терминалы НМТП в Приморске и Новороссийске по итогам отчетного периода увеличился на 15,8% до 37,4 млн тонн. Рост отгрузок отмечен как в Новороссийске (плюс 12,1% до 14,9 млн тонн), так и в Приморске (плюс 18,3% до 22,5 млн тонн).

    Перевалка нефтепродуктов через терминалы группы выросла на 1,2% – до 17,9 млн тонн. Рост произошел за счет увеличения перевалки через Новороссийск – на 6,3% до 10,6 млн тонн. В то же время Приморск отгрузки продуктов нефтепереработки снизил – на 5,2% (до 7,4 млн тонн).

    Снижение по итогам отчетного периода произошло в сегменте навалочных грузов – на 35,9% (до 5,6 млн тонн).
    Отрицательная динамика объясняется снижением отгрузок зерна. Перевалка зерна через Новороссийск падает – по итогам января-июня этого года оборот зерна в НМТП снизился на 56,8%, до 2,6 млн тонн. Отметим, что в июне текущего года отгрузки зерна на терминалах НМТП и вовсе не производились. Также отрицательная динамика наблюдается в обработке угля – минус 16,4% (до 676 тыс. тонн) и прочих рудных грузов – минус 17,3% (до 158 тыс. тонн).  Вырос по сравнению с показателем 6 месяцев прошлого года объем обработки железорудного сырья – на 17,2% (до 1,5 млн тонн), сахара – в 2 раза (до 251 тыс. тонн) и химических грузов – на 57,3% (до 363 тыс. тонн).

    Оборот генеральных грузов по итогам января-июня этого года составил 6,9 млн тонн. Это на 8,3% меньше аналогичного уровня прошлого года. При этом снижение наблюдается по всей номенклатуре данного сегмента.

    Перевалка черных и цветных металлов за отчетный период этого года снизилась на 6% (до 6,3 млн тонн) и на 17,3% (до 445 тыс. тонн) соответственно. Обработка лесных грузов сократилась на 4% (до 146 тыс. тонн). Оборот скоропорта упал на 77,9% до 36 тыс. тонн.

    Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.

     


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