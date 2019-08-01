Начались дноуглубительные работы в Сабетте

ФГУП «Росморпорт» приступило к дноуглубительным работам в морском порту Сабетта. Для выполнения плановых дноуглубительных работ в порт прибыли земснаряды Архангельского филиала предприятия.

В сжатые сроки летней навигации самоотвозные трюмные землесосы «Северная Двина» и «Белое море» будут выполнять ремонтное дноуглубление на акваториях причалов № 2-4, технологических причалов и подходном канале порта Сабетта, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Предстоит выполнить дноуглубительные работы в объеме около 500 тыс. куб. м, что позволит удалить межсезонную заносимость на судоходных объектах и восстановить глубины для безопасного судоходства. Площадь участков дноуглубления составит около 4,2 кв. км. Все дноуглубительные работы выполняются в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Дноуглубительные суда «Северная Двина» и «Белое море» проекта TSHD 2000 построены в 2016 и в 2018 годах соответственно и отвечают современным требованиям, предъявляемым к работе в суровых климатических условиях северного региона. Земснаряды оснащены необходимым высокопроизводительным современным дноуглубительным оборудованием и способны работать на волнении до 2,0 м. Отмечается, чти суда в межнавигационный период 2018-2019 годов выполняли ремонтные дноуглубительные работы в Балтийском регионе в морских портах Усть-Луга, Большой порт Санкт-Петербург, Калининград.