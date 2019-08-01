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Mitsubishi не пойдет в «Арктик СПГ 2»
01.08.2019

Mitsubishi не пойдет в «Арктик СПГ 2»

    • Японский торговый дом Mitsubishi Corp принял решение не инвестировать в проект «Арктик СПГ 2». По информации Reuters, об этом заявил сегодня Chief Financial Officer корпорации Кадзуюки Масу.

    Напомним, в июле этого года были закрыты сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ 2» китайским и японским партнерам – дочернему обществу Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG). 

    Сообщалось, что переговоры о возможном участии в проекте велись также с Mitsui, Mitsubishi и Saudi Aramco. Напомним, с Mitsubishi у «Новатэка» в конце 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором были обозначены намерения сторон развивать стратегическое сотрудничество по реализации СПГ-проектов в России, поставок СПГ и жидких углеводородов. Кстати, изначально тандемом для покупки 10% в проекте шли компании Mitsui и Mitsubishi, упоминалась также японская Marubeni, но в итоге Mitsui заключил сделку в консорциуме с JOGMEC, которая взяла на себя 75% финансирования приобретения. Стоит также отметить, что помимо приобретения 10% доли в «Арктик СПГ-2» Mitsui и JOGMEC будут также на долгосрочной основе ежегодно покупать около 2 млн тонн СПГ с проекта.

    Таким образом, с учетом ранее заключенной сделки с Total доли в «Арктик СПГ 2» сейчас распределены следующим образом: «Новатэк» – 60%, Total – 10%, CNPC – 10%, CNOOC – 10% и Japan Arctic LNG 10%. Принимая во внимание озвученное «Новатэком» намерение сохранить долю 60% в проекте, можно говорить о том, что пул инвесторов сформирован и новых входных билетов не предвидится.


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